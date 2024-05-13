Потужність 590 "коней" і екстер’єр від дизайнера BMW: стали відомі усі характеристики електричного Avatr 07

Технічні характеристики авто заворожують

Китайці знову вразили світ своїми інноваційними розробками. Цього разу це Avatr 07, середньорозмірний кросовер від спільного підприємства Changan, CATL і Huawei.

Він доступний як у повністю електричному (BEV), так і в варіанті з розширеним діапазоном (EREV), тобто гібрид. Про це пише Carnewschina.

Що відомо про це авто: усі технічні характеристики

Версія BEV доступна в двох варіантах трансмісії. Перший — це задньопривідний, з двигуном потужністю 338 к.с., живиться від батареї LFP від CATL2. Другий варіант — це версія 4WD з двома двигунами (188 кВт спереду, 252 кВт ззаду) загальною потужністю 590 к.с., також з використанням акумулятора LFP2.

Натомість варіант EREV має двигун, розташований ззаду, потужністю 310 к.с., батареєю LFP ємністю 39 кВт/год та 188 км запасу ходу на електротязі. Додатково встановлено двигун 1,5 л потужністю 154 к.с.

Avatr 07 має розміри 4825/1980/1620 мм, що трохи більше, ніж Tesla Model Y. Автомобіль має спортивний дизайн з тонкими світлодіодними ліхтарями та додатковими камерами замість дзеркал. Як стало відомо, над екстер’єром працював Надер Фагіхзаде, дизайнер, відповідальний за зовнішній вигляд нового BMW 7 серії.

Очікується, що ціна Avatr 07 становитиме від 250 000 до 350 000 юанів (34 600 – 48 400 доларів США). Запуск розпочнеться з 3 кварталу 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що китайці створили новий великий і потужний позашляховик за $18 тисяч доларів. Jetour X90 Pro оснащений бензиновим двигуном.