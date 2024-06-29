Він багато розкаже про авто: що насправді означає VIN-номер на лобовому склі

Це допоможе при купівлі авто

VIN-номер автомобіля складається з 17 символів. Але майже ніхто не знає, як він розшифровується, адже це не просто набір літер та цифр.

Ця інформація допоможе вам виявити підробку при купівлі авто, а також просто багато що про нього дізнатись. "Телеграф" вирішив розповісти, що означають символи на лобовому склі автомобіля.

Як розшифровується VIN-код авто

Перший символ означає країну-виробника. Від 1 до 5 — Північна Америка, 6 та 7 — це Океанія. J — це Японія, К — Корея, М — це Індія і так далі. Другий символ — це компанія-виробник.

Якщо виробник виготовляє менш як 500 авто, то третій символ буде цифрою 9. Починаючи з 4 символу до 8-го — це інформація про модель авто. Тобто тип кузова, комплектація, двигун. Ця інформація допоможе звірити наявні дані про авто з VIN-номером.

Дев’ятий символ — це завжди контрольна цифра. Але лише для авто з Китаю та США. Для решти — це додаткова інформація. 10 символ — це модельний рік авто. Але деякі європейські виробники авто не вказують модельний рік авто в VIN-коді. 11 символ — інформація про завод, де було виготовлене авто. З 12 до 17 символи не дуже інформативні — вони відображають інформацію про проходження авто по конвеєру.

Раніше "Телеграф" писав, що в Європі обвалилися ціни на вживані авто. Це також може повпливати на ціни на машини в Україні.