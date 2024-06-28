Новий Toyota RAV4 уже тестують: коли новинка може з’явитись в Україні (фото)

Очікуємо появу оновлених версій культових авто

Нещодавно в інтернеті з'явились неофіційні знімки двох очікуваних моделей від Toyota. Це оновлені кросовери RAV4 та Corolla Cross.

Судячи з фотографій, RAV4 зазнав значних змін у дизайні. Відповідні знімки оприлюднило видання Autohome.

Зміни в екстер’єрі

Особливо помітні трансформації передньої частини автомобіля, яка виглядає повністю переробленою. Цікаво, що на знімку представлена версія з темними елементами екстер'єру, що зазвичай характерно для позашляхових модифікацій.

Щодо Corolla Cross, то доступне лише одне зображення. Проте навіть на ньому помітно, що нова модель відрізнятиметься від попередниці як мінімум оновленими фарами та бампером.

На жаль, технічні характеристики обох автомобілів поки залишаються таємницею. Також немає інформації щодо можливої дати презентації цих новинок від Toyota. Тому також дарма гадати, коли новинка може з’явитись в Україні. Сподіваємось, що скоро виробник надасть офіційну інформацію щодо своїх нових авто.

Раніше "Телеграф" також писав про найнадійніший двигун Toyota, що має ресурс понад 500 тисяч км. Ним оснащено всього кілька моделей авто.