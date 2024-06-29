Он многое расскажет об авто: что на самом деле означает VIN-номер на лобовом стекле

Это поможет при покупке авто

VIN-номер автомобиля состоит из 17 символов. Но почти никто не знает, как он расшифровывается, ведь это не просто набор букв и цифр.

Эта информация поможет вам обнаружить подделку при покупке авто, а также просто многое узнать. "Телеграф" решил рассказать, что означают символы на лобовом стекле автомобиля.

Как расшифровывается VIN-код авто

Первый символ означает страну-производителя. От 1 до 5 – Северная Америка, 6 и 7 – это Океания. J – это Япония, К – Корея, М – это Индия и так далее. Второй символ – это компания-производитель.

Если производитель производит менее 500 авто, то третий символ будет цифрой 9. Начиная с 4 символа до 8-го – это информация о модели авто. То есть тип кузова, комплектация, двигатель. Эта информация поможет сверить имеющиеся данные об авто с VIN-номером.

Девятый символ – это всегда контрольная цифра. Но только для автомобилей из Китая и США. Для остальных – это дополнительная информация. 10 символ – это модельный год авто. Но некоторые европейские производители авто не указывают модельный год авто в VIN-коде. 11 символ — информация о заводе, где был изготовлен автомобиль. С 12 до 17 символы не очень информативны – они отображают информацию о прохождении авто по конвейеру.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе рухнули цены на подержанные авто. Это также может отразиться на ценах на машины в Украине.