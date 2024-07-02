Попрощатися без проблем: як правильно зняти авто з обліку перед утилізацією

Цей процес не лише звільняє міський простір та приносить економічну вигоду власникам, але й сприяє захисту довкілля

Утилізація автомобілів — це важливий процес, який допомагає розв'язати проблему старих та непридатних для експлуатації транспортних засобів. В Україні він регулюється законодавством. Зокрема, існують норми щодо поводження з відходами та вимоги до підприємств, які здійснюють утилізацію.

Утилізація автомобілів має ряд переваг як для власників, так і для суспільства в цілому. Перш за все, це екологічна безпека та зменшення забруднення навколишнього середовища. Також є можливість отримати матеріальну компенсацію за утилізацію.

Процес утилізації автомобілів

Важливо зазначити, що в Україні утилізацію автомобілів здійснюють спеціальні підприємства, які мають відповідні сертифікати та ліцензії. Це гарантує, що процес буде проведено згідно з усіма екологічними та технічними нормами.

Утилізація автомобіля в Україні складається з кількох етапів:

Зняття з обліку в сервісному центрі МВС. Передача автомобіля на спеціалізоване підприємство. Розбирання транспортного засобу на складові. Сортування матеріалів для подальшої переробки. Переробка та повторне використання матеріалів.

Як правильно зняти авто з обліку

Перед утилізацією автомобіля необхідно зняти його з обліку в сервісному центрі МВС та перевірити наявність можливих обтяжень чи арештів на транспортний засіб. Для правильного видалення автомобіля з реєстру в Україні необхідно виконати такі кроки:

Звернутися до сервісного центру МВС України. Реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів здійснюються саме в цих установах. Подати заяву про зняття автомобіля з обліку. Ви повинні надати всі необхідні документи, включаючи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи, які можуть вимагатися сервісним центром. Здати номерні знаки автомобіля. При знятті з обліку ви повинні повернути державні номерні знаки. Отримати облікову картку. Після успішного зняття з обліку вам видадуть облікову картку, яка підтверджує, що автомобіль більше не зареєстрований на ваше ім'я.

У разі наявності арешту на автомобіль, спочатку необхідно розв'язувати цю проблему. Арешт може бути накладений у рамках виконання рішення суду або позасудового стягнення боргу. Ви повинні погасити заборгованість або оскаржити арешт, якщо він був накладений з порушеннями.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінили порядок реєстрації авто. Ці зміни – частина реалізації Закону "Про санкції" і стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.