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Попрощатися без проблем: як правильно зняти авто з обліку перед утилізацією

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Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Утилізація автомобілів
Утилізація автомобілів. Фото Depositphotos

Цей процес не лише звільняє міський простір та приносить економічну вигоду власникам, але й сприяє захисту довкілля

Утилізація автомобілів — це важливий процес, який допомагає розв'язати проблему старих та непридатних для експлуатації транспортних засобів. В Україні він регулюється законодавством. Зокрема, існують норми щодо поводження з відходами та вимоги до підприємств, які здійснюють утилізацію.

Утилізація автомобілів має ряд переваг як для власників, так і для суспільства в цілому. Перш за все, це екологічна безпека та зменшення забруднення навколишнього середовища. Також є можливість отримати матеріальну компенсацію за утилізацію.

Процес утилізації автомобілів

Важливо зазначити, що в Україні утилізацію автомобілів здійснюють спеціальні підприємства, які мають відповідні сертифікати та ліцензії. Це гарантує, що процес буде проведено згідно з усіма екологічними та технічними нормами.

Утилізація автомобіля в Україні складається з кількох етапів:

  1. Зняття з обліку в сервісному центрі МВС.
  2. Передача автомобіля на спеціалізоване підприємство.
  3. Розбирання транспортного засобу на складові.
  4. Сортування матеріалів для подальшої переробки.
  5. Переробка та повторне використання матеріалів.

Як правильно зняти авто з обліку

Перед утилізацією автомобіля необхідно зняти його з обліку в сервісному центрі МВС та перевірити наявність можливих обтяжень чи арештів на транспортний засіб. Для правильного видалення автомобіля з реєстру в Україні необхідно виконати такі кроки:

  1. Звернутися до сервісного центру МВС України. Реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів здійснюються саме в цих установах.
  2. Подати заяву про зняття автомобіля з обліку. Ви повинні надати всі необхідні документи, включаючи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші документи, які можуть вимагатися сервісним центром.
  3. Здати номерні знаки автомобіля. При знятті з обліку ви повинні повернути державні номерні знаки.
  4. Отримати облікову картку. Після успішного зняття з обліку вам видадуть облікову картку, яка підтверджує, що автомобіль більше не зареєстрований на ваше ім'я.

У разі наявності арешту на автомобіль, спочатку необхідно розв'язувати цю проблему. Арешт може бути накладений у рамках виконання рішення суду або позасудового стягнення боргу. Ви повинні погасити заборгованість або оскаржити арешт, якщо він був накладений з порушеннями.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні змінили порядок реєстрації авто. Ці зміни – частина реалізації Закону "Про санкції" і стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.

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