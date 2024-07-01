Збережете фарбу і салон: що потрібно робити з авто в 30-градусну спеку

Від автомобіліста вимагається знання декількох простих нюансів

Літня спека може бути справжнім випробуванням не лише для водіїв та пасажирів, але й для самого автомобіля. Високі температури негативно впливають на різні системи та компоненти транспортного засобу, починаючи від лакофарбового покриття і закінчуючи двигуном.

Щоб зберегти свій автомобіль у хорошому стані та забезпечити комфортні поїздки, варто дотримуватися кількох важливих правил. Розгляньмо, що потрібно робити з авто в 30-градусну спеку.

Захист кузова

Регулярно мийте автомобіль, бажано кожні 2-3 дні. Пил і бруд на кузові можуть вступати в реакцію з фарбою під впливом високих температур, що призводить до вицвітання кольору та корозії металу. Використовуйте спеціальні хімічні засоби для авто на автомийці або мийте машину самостійно м'якими щітками та проточною водою.

Паркуйте автомобіль у тіні або використовуйте спеціальний сезонний чохол. Навіть короткочасне перебування на сонці при сильній спеці може призвести до пошкодження лакофарбового покриття.

Догляд за салоном

Використовуйте сітловідбивальні штори для захисту салону від перегріву. Особливу увагу приділіть лобовому склу, адже це найбільший "коридор" для сонячних променів. Надмірне нагрівання салону може призвести до деформації пластикових елементів та проблем з електропроводкою.

Як охолодити салон

Перед поїздкою обов'язково провітрюйте салон. Вмикайте кондиціонер заздалегідь або використовуйте обдув пічки на холодному режимі. Відкрийте вікна з обох боків для кращої циркуляції повітря. Одягайте світлий одяг з натуральних матеріалів і пийте достатньо води.

Догляд за ключовими вузлами

Перевірте стан радіатора та замініть гальмівну рідину перед настанням спеки. Регулярно перевіряйте рівень охолоджувальної рідини та роботу вентилятора. Уникайте агресивного стилю водіння та слідкуйте, щоб двигун працював на помірних обертах.

Додаткові поради

Тонування салону може значно зменшити нагрівання. Однак варто пам'ятати, що надмірне тонування може бути заборонено законодавством. Якщо ваш автомобіль обладнаний ГБО, не хвилюйтеся — ризик вибуху через спеку вкрай малоймовірний.

Раніше "Телеграф" також писав, як не перетворити звичайне ГБО на бомбу уповільненої дії. Особливо актуальним таке питання стає під час спеки.