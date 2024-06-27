В Україні змінили порядок реєстрації авто: торкнеться усіх водіїв

Автомобіль перереєструвати декому стане складніше

Уряд запровадив нові правила реєстрації авто, які стосуються кожного власника транспортного засобу. Що змінилося і як це вплине на процес оформлення, розповідаємо.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 744, яка вносить суттєві корективи до процедури державної реєстрації автомобілів. Головна новація – перевірка на наявність санкцій.

Віднині сервісні центри МВС зобов'язані перевіряти дані про осіб, які звертаються за послугами реєстрації чи зняття з обліку транспортних засобів, у Державному реєстрі санкцій.

Що це означає для пересічного водія? Якщо виявиться, що до особи застосовано санкції, їй відмовлять у реєстрації чи знятті з обліку автомобіля. Мало того, про такий факт негайно повідомлять уповноважений підрозділ МВС.

Ці зміни – частина реалізації Закону "Про санкції" і стосуються як фізичних, так і юридичних осіб. Вони покликані посилити контроль за рухом транспортних засобів і запобігти можливим зловживанням.

Варто зазначити, що для більшості добросовісних власників авто ця процедура буде непомітною. Однак вона може суттєво ускладнити життя тим, хто потрапив під санкції.

Отже, перш ніж вирушати до сервісного центру МВС, переконайтеся, що ви не фігуруєте у санкційних списках. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів під час оформлення документів на ваш автомобіль.

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