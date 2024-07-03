Bugatti за 190 мільйонів: за яке авто "всадили" Зеленську пропагандисти (фото)

Навряд чи б в це хтось повірив

Дружина президента України Олена Зеленська стала об'єктом дезінформаційної атаки. В інтернеті з'явилася підроблена інформація, де стверджується, що вона придбала ексклюзивний автомобіль Bugatti за 4,5 мільйони євро.

Центр протидії дезінформації України спростував цю інформацію, назвавши її черговою спробою російської пропаганди очорнити родину українського лідера. За даними Центру, фейкове відео було опубліковане напередодні саміту НАТО з метою підірвати репутацію керівництва України на міжнародній арені. Про це також повідомляє видання Іndependent.co.uk.

Відео вперше з'явилося на французькому сайті Verite Cachee, створеному лише 22 червня 2024 року. Воно базувалося на дописі в соцмережах особи, яка видавала себе за працівника Bugatti. Профіль цієї особи мав ознаки недавнього створення. А сам сайт явно тиражує російську пропаганду.

Офіційний представник Bugatti у Франції категорично заперечив факт продажу автомобіля та існування будь-якої подібної транзакції. Компанія назвала це дезінформаційною кампанією та подала кримінальну скаргу за підробку документів, використання підробок, незаконне привласнення особистості та наклеп.

Та що ж це за авто, на якому нібито їздить Зеленська? Розповідаємо.

Bugatti Tourbillon: що відомо про це авто

Bugatti Tourbillon — це надзвичайно рідкісний та ексклюзивний суперкар, випущений компанією Bugatti. Цей автомобіль є одним з найдорожчих та найпотужніших у світі.

Компанія Bugatti лише у червні представила свою нову розробку — гіперкар Tourbillon, назва якого перекладається як "вихор" або "ураган". Це гібридний автомобіль, що поєднує потужний бензиновий двигун з електричними моторами.

Серце Tourbillon — це абсолютно новий атмосферний 8,3-літровий двигун V16, який самостійно розвиває потужність 1000 кінських сил. Додатково автомобіль оснащений трьома електродвигунами: два на передній осі і один на задній. Разом вони додають ще 800 кінських сил (596 кВт) до загальної потужності.

Сумарна потужність цієї гібридної системи складає 1800 кінських сил, що дозволяє Tourbillon розганятися до максимальної швидкості 446 км/год.

Електрична складова живиться від компактної батареї ємністю 25 кВт-год з масляним охолодженням і напругою 800 В. На чисто електричній тязі автомобіль здатний проїхати до 60 км.

Bugatti Tourbillon вражає своїм інноваційним дизайном, особливо в інтер'єрі. Кермо автомобіля нагадує складний швейцарський годинник, з повністю аналоговою панеллю приладів, яка складається з понад 600 окремих компонентів. Ці деталі виготовлені з преміальних матеріалів, включаючи титан, алюміній, кришталь, рубіни та сапфіри.

Центральна консоль обладнана прихованим HD дисплеєм, який можна налаштувати у портретному або ландшафтному режимі для відображення важливої інформації про автомобіль або зображення з камери заднього виду.

У конструкції Tourbillon широко використовуються композитні матеріали, а деякі елементи підвіски створені за допомогою 3D-друку. Завдяки цим технологіям новий гіперкар легший за свого попередника Chiron, незважаючи на масивний двигун V16 вагою 252 кг.

Наразі Bugatti Tourbillon проходить тестування на дорогах. Компанія планує випустити обмежену серію з 250 автомобілів, кожен з яких збиратиметься вручну. Ціна за цей ексклюзивний гіперкар становитиме $4 мільйони, а поставки клієнтам заплановані на 2026 рік.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни перекрутили слова Зеленського та запустили новий фейк. Зокрема, поширюється неправдива теза про те, що нібито Президент анонсував початок мирних переговорів у червні цього року.