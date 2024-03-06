Зеленська відмовилася від запрошення Байдена через Навальну? В ОП пояснили ситуацію

Посольство України в США справді нещодавно отримувало запрошення для першої леді.

В Офісі президента України прокоментували публікацію американської газети The Washington Post про те, що перша леді Олена Зеленська відхилила запрошення на виступ Джо Байдена в Конгресі нібито через те, що її посадили б поруч із Юлією Навальною. Однак причина полягає в іншому.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на отриману від Офісу президента відповідь. Справа в тому, що Зеленська не зможе відвідати захід через свій щільний графік.

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутнім 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Однак через заплановані події у графіку, у тому числі візиту до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно було сплановано, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події", – повідомили у ОП.

Варто зазначити, що щорічно перша леді США запрошує низку осіб приєднатися до неї під час виступу президента з промовою "Про стан справ у країні". Нерідко президент згадує їх у своїй промові.

Газета WP з посиланням на джерела раніше заявила, що першу леді Джілл Байден хотіли посадити поряд із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального. Однак потенційна присутність Юлії викликала б дискомфорт в українців, зокрема через минулі заяви її чоловіка про Крим.

Як з’ясувалося, Юлія Навальна також відмовилася від участі в цьому заході, пояснивши це втомою та бажанням "прийти до тями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи стане Юлія Навальна після смерті свого чоловіка продовжувати його справу.