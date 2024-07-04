Блиску буде менше: чому Mercedes, BMW та Volvo відмовляються від хромованих деталей

Ця тенденція відбиває зміну пріоритетів автомобільної індустрії.

Епоха блискучих хромованих елементів в автомобільному дизайні добігає кінця. Провідні автовиробники один за одним відмовляються від використання хрому в обробці своїх моделей, надаючи перевагу більш сучасним та екологічним рішенням.

Компанія Mercedes-Benz стала однією з перших, хто оголосив про повну відмову від хромованих деталей. Натомість німецький виробник використовуватиме чорні глянцеві або матові елементи. Це рішення пов’язане не лише з естетичними міркуваннями, а й з екологічними та економічними факторами.

BMW також планує значно скоротити використання хрому у своїх автомобілях. Баварський бренд замінить хромовані елементи на деталі анодованого алюмінію або пофарбовані в чорний колір.

Volvo, яка завжди славилася своїм скандинавським мінімалізмом, теж відмовляється від хрому. Шведський виробник буде використовувати більш стримані матеріали, які краще відповідають сучасним тенденціям дизайну.

Чому автогіганти відмовляються від хрому

Відмова від хрому пов’язана з кількома факторами:

Екологічність: виробництво та утилізація хромованих деталей негативно впливають на навколишнє середовище. Хромовані деталі власними силами не є небезпечними, але при їх виготовленні пари шестивалентного хрому можуть виділятися в атмосферу, справляючи шкідливий вплив на робітників. Економічність: альтернативні матеріали часто дешевші у виробництві. Сучасні тренди: мінімалістичний дизайн стає дедалі популярнішим серед споживачів. Технологічний прогрес: нові матеріали та технології дозволяють створювати цікавіші та більш функціональні елементи дизайну.

Ця тенденція свідчить про значні зміни в автомобільній індустрії, де виробники все більше уваги приділяють екологічності та сучасному дизайну. Відмова від хрому – це не просто зміна стилю, а відображення нових цінностей та пріоритетів автомобільних брендів та їх клієнтів.

Раніше "Телеграф" писав, що Volvo знімає з виробництва найпопулярнішу в Україні модель. Volvo S60 була однією з найпопулярніших моделей бренду на ринку.