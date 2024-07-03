"Не смажтеся за кермом": відомий автоексперт дав дієві поради щодо ефективного охолодження авто

Відомий автогонщик поділився ефективними порадами щодо охолодження салону авто влітку

Літня спека перетворює салон автомобіля на справжню піч на колесах. Температура всередині припаркованої машини може сягати 60°C, що не лише некомфортно, але й подекуди небезпечно.

Легендарний український автогонщик, телеведучий та автоексперт Олексій Мочанов ділиться корисними порадами. Цього разу він розкриває секрети ефективного використання автомобільного кондиціонера, які здивують навіть досвідчених водіїв.

Правильно налаштуйте дефлектори

Головне правило — направляйте потік холодного повітря вгору, а не на скло чи ноги. Це забезпечить ефективну циркуляцію повітря в салоні, адже тепле повітря природно підіймається вгору. До речі, взимку, навпаки, використовуйте схему "на скло та ноги" для швидкого нагрівання салону. Експерт радить також вмикати кондиціонер для уникнення запотівання вікон.

Не варто слідувати порадам про те, щоб завести машину, встановити температуру 18 градусів і чекати 15-20 хвилин. Це неефективно і марнує пальне.

Захист від сонця

Придбайте внутрішню шторку для лобового скла. Це допоможе зменшити нагрівання салону на парковці. "Це зручно", — лаконічно зауважує Мочанов. І ви погодитесь, коли вперше сядете в прохолодний салон після стоянки на сонці.

Правильне провітрювання

Перед вмиканням кондиціонера салон авто варто провітрити. Але робити це треба правильно:

Відкрийте вікна і проїдьте кілька хвилин для вентиляції повітря.

Якщо ви один в машині, відкрийте трохи праві вікна і ледь-ледь водійське. Це створить потік, який виведе гаряче повітря з салону.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете ефективно охолоджувати салон свого автомобіля, економити паливо та зберігати комфорт під час поїздок у спекотну погоду.

Раніше "Телеграф" писав, чому заправка по самі вінця влітку може бути небезпечною. Що може статись з авто, якщо заливати повний бак бензину.