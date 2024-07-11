Їх ненавидять усі: 5 моделей Nissan, які зіпсували репутацію бренду (відео)

Серед усіх моделей Nissan є 5, які визнано найбільш ненадійними

Японський автовиробник Nissan славиться своїми інноваціями та якісними автомобілями. Однак не всі моделі цього бренду можуть похвалитися бездоганною репутацією.

Є п'ять моделей Nissan, які викликають найбільше нарікань у власників та експертів. Про це розповідає autogon.

5 найгірших моделей Nissan

Nissan Almera — справжній кошмар для механіків. Його 1,8-літровий атмосферний двигун є справжнім "масложором", а постійні проблеми з сальниками та прокладками змушують власників частіше відвідувати СТО. Жорстка підвіска перетворює кожну поїздку на випробування, а схильність кузова до корозії робить автомобіль непривабливим вже через кілька років експлуатації.

Не кращою є ситуація з Nissan Primera. Оснащений 1,6-літровим мотором, цей автомобіль "радує" власників великою витратою пального. Жорстка підвіска і постійний скрип у салоні перетворюють кожну поїздку на справжнє випробування нервів. Додайте до цього погану кліматичну установку і схильність до корозії, і ви отримаєте рецепт автомобільного розчарування.

Nissan Murano, попри свій преміальний статус, також потрапив до цього антирейтингу. Ненадійний 2,5-літровий мотор — це лише початок проблем. Часті несправності варіатора змушують власників витрачати чималі суми на ремонт. Неякісні матеріали салону і схильність до корозії доповнюють картину розчарування.

Nissan X-Trail, популярний кросовер, теж не уникнув критики. Його бензиновий двигун вважається проблемним через схильність до перегріву та надмірне споживання мастила. Салон, зроблений зі скрипучого пластику, дратує навіть найтерплячіших водіїв. І знову ж таки — корозія, яка, здається, є спільною проблемою для багатьох моделей Nissan.

Завершує наш антирейтинг Nissan Teana — передньопривідний автомобіль бізнес-класу. Здавалося б, престижна модель повинна бути позбавлена недоліків, але реальність виявляється іншою. Слабенькі радіатори та проблемна система охолодження стають причиною частих і дорогих ремонтів.

Хоча Nissan продовжує випускати багато якісних та надійних автомобілів, ці п'ять моделей демонструють, що навіть у відомих виробників бувають невдачі. Перед покупкою автомобіля завжди варто ретельно вивчити його історію та відгуки власників, щоб уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому.

Раніше "Телеграф" також писав, що досвідчений механік назвав 3 найгірші моделі авто. Їх не варто брати навіть даром.