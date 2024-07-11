Их ненавидят все: 5 моделей Nissan, испортивших репутацию бренда (видео)

Среди всех моделей Nissan есть 5, которые признаны самыми ненадежными

Японский автопроизводитель Nissan славится своими инновациями и качественными автомобилями. Однако не все модели этого бренда могут похвастаться безупречной репутацией.

Есть пять моделей Nissan, которые вызывают больше всего нареканий у владельцев и экспертов. Об этом рассказывает autogon.

5 самых плохих моделей Nissan

Nissan Almera – настоящий кошмар для механиков. Его 1,8-литровый атмосферный двигатель является настоящим "масложором", а постоянные проблемы с сальниками и прокладками заставляют владельцев чаще посещать СТО. Жесткая подвеска превращает каждую поездку в испытание, а склонность кузова к коррозии делает автомобиль непривлекательным уже через несколько лет эксплуатации.

Не лучше ситуация с Nissan Primera. Оснащенный 1,6-литровым мотором, этот автомобиль "радует" владельцев большим расходом горючего. Жесткая подвеска и постоянный скрип в салоне превращают каждую поездку в настоящее испытание нервов. Добавьте к этому плохую климатическую установку и предрасположенность к коррозии, и вы получите рецепт автомобильного разочарования.

Nissan Murano, несмотря на свой премиальный статус, также попал в этот антирейтинг. Ненадежный 2,5-литровый мотор – это только начало проблем. Частые неисправности вариатора вынуждают владельцев тратить немалые суммы на ремонт. Некачественные материалы салона и склонность к коррозии дополняют картину разочарования.

Nissan X-Trail, популярный кроссовер, тоже не избежал критики. Его бензиновый двигатель считается проблемным из-за склонности к перегреву и чрезмерному потреблению смазки. Салон, сделанный из скрипучего пластика, раздражает даже самых терпеливых водителей. И опять же – коррозия, которая, кажется, является общей проблемой для многих моделей Nissan.

Завершает наш антирейтинг Nissan Teana – переднеприводный автомобиль бизнес-класса. Казалось бы, престижная модель должна быть лишена недостатков, но реальность оказывается иной. Слабые радиаторы и проблемная система охлаждения становятся причиной частых и дорогих ремонтов.

Хотя Nissan продолжает выпускать многие качественные и надежные автомобили, эти пять моделей демонстрируют, что даже у известных производителей бывают неудачи. Перед покупкой автомобиля всегда следует тщательно изучить его историю и отзывы владельцев во избежание неприятных сюрпризов в будущем.

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