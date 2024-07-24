Просте та логічне правило, про яке знають не всі: як потрібно сідати в авто та виходити з нього

Правильне сідати в машину і виходити з неї — це не тільки питання зручності, а й безпеки

Багато водіїв не замислюються про те, що існують правила не тільки для керування автомобілем, а й для того, як сідати в машину та виходити з неї. Розберімося, як це робити правильно з погляду ПДР.

Насамперед, важливо розуміти, що згідно з визначенням, водій є таким лише коли керує транспортним засобом у процесі руху. Як тільки людина виходить з машини, вона стає пішоходом і повинна дотримуватись відповідних правил.

Усі правила – як для пішоходів

Рух пішоходів регламентується розділом 4 правил дорожнього руху. Ключовий момент: під час руху краєм проїжджої частини пішоходи зобов’язані йти назустріч потоку транспортних засобів. Це логічно, тому що дозволяє бачити автомобілі, що наближаються, і контролювати ситуацію.

Як правильно сідати в машину

Підійдіть до автомобіля, рухаючись назустріч транспортному потоку. Обійдіть свій автомобіль спереду. Потім відкрийте двері водія і сядьте за кермо. Такий порядок дій дозволяє ефективно контролювати дорожню обстановку навколо автомобіля.

Як правильно виходити з машини

Перед тим, як відкрити двері, переконайтеся, що це не завадить руху інших автомобілів. Для цього краще повернути голову ліворуч і подивитися назад. Потім вийдіть із машини та закрийте двері. Після цього обійдіть свій автомобіль ззаду, рухаючись назустріч транспортному потоку, та перемістіться на тротуар.

Правила для пасажирів

Пасажирам, які збираються їхати на задньому сидінні, рекомендується сідати тільки з боку тротуару. Якщо посадка відбувається на прилеглій території, можна сідати з будь-якої сторони.

Відповідальність за порушення

Хоча прямих штрафів за порушення пункту 4.1 правил дорожнього руху немає, існує загальна відповідальність за порушення пішоходом будь-якого пункту правил дорожнього руху. Стаття 127 ч.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі 225 грн.

Раніше "Телеграф" писав, які найбільші штрафи можуть виписати пішоходам і за що. Як бачимо, відповідальність за безпеку на дорозі несуть не лише водії.