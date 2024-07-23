Дешево – не завжди сердито: які авто можна купити у Дніпрі за 5000 доларів

Ці автомобілі доведуть, що економія не завжди означає компроміс із якістю

В умовах нестабільної економічної ситуації багато українців шукають доступні варіанти для покупки автомобіля. Популярний сайт для покупки авто пропонує досить "свіжі" моделі до 5 тис. дол. у Дніпрі.

Ми підготували огляд п’яти цікавих варіантів, які поєднують у собі доступну ціну та гідну якість. Кожен з них має свої унікальні переваги, чи це компактність для міської їзди, місткість для сімейного використання чи економічність у повсякденній експлуатації.

1. Fiat Punto

Fiat Punto — це компактний хетчбек, що ідеально підходить для міської їзди. Відрізняється економічністю та маневреністю, що робить його відмінним вибором для водіїв-початківців і тих, хто шукає недорогий автомобіль для повсякденного використання. Ціна – 4200 дол., рік випуску – 2011, двигун – 1.2 л, дизель, коробка – механіка. Авто побувало у ДТП, але професійно відремонтовано.

2. Citroen C3

Citroen C3 привертає увагу своїм стильним дизайном та комфортним салоном. Цей автомобіль пропонує хороший баланс між ціною та якістю, а також відрізняється низькою витратою палива. Ціна – 4300 дол., рік випуску – 2012, двигун – 1.4 л, бензин. Автомобіль у хорошому стані та повністю справний. Ремонтів/вкладень не вимагає. Пробіг – лише 108 тис. км.

3. Nissan Micra

Nissan Micra — компактний автомобіль із сучасним дизайном та гарною комплектацією навіть у базовій версії. Відрізняється надійністю та низькими витратами на обслуговування. Ціна – 4800 дол., рік випуску – 2013, двигун – 1.2 л, бензин, коробка – автомат. Але кондиціонер не працює, потрібна заміна хрестовини кермового валу.

4. Fiat Doblo

Fiat Doblo це багатофункціональний автомобіль, який може використовуватися як для сімейних поїздок, так і для малого бізнесу. Просторий салон та місткий багажник роблять його практичним вибором. Ціна – 4500, рік випуску – 2011, двигун – 1.4 л, бензин, коробка – механіка. Авто в ідеальному стані, ціле та з рідним пробігом 140 тис. км, повністю справне.

5. Renault Logan

Renault Logan давно зарекомендував себе як надійний та недорогий автомобіль. Простота конструкції забезпечує легкість обслуговування, а просторий салон робить його зручним для сімейного використання. Ціна – 5000 дол., рік випуску – 2013, двигун – 1.6 л, бензин, додатково обладнаний ГБО. Пробіг 220 тис. км, також зазначено, що авто побувало в ДТП, але відремонтовано.

Варто враховувати, що вибір бюджетного автомобіля – це не просто пошук найдешевшого варіанту. Це баланс між вартістю, якістю, практичністю та довгостроковими витратами на експлуатацію.

Раніше "Телеграф" писав, які авто можна купити на львівському авторинку. У ціновому діапазоні близько 6 тисяч доларів можна знайти досить непогані моделі.