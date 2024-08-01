"Мертвые" автосалоны и пустые рынки: почему в Украине стало почти невозможно продать машину

Авто никто не покупает

Украинский авторынок претерпевает значительные изменения в результате войны и снижения доходов населения. В последнее время рынок столкнулся с рядом вызовов, которые оказали существенное влияние на процесс купли-продажи транспортных средств.

Одной из ключевых тенденций стало увеличение времени на подбор автомобиля. Теперь поиск соответствующего авто для клиента может занять от одного до четырех месяцев. Это связано с уменьшением активности на физических авторынках, где количество посетителей, в частности в Луцке, значительно сократилось. Об этом в последнее время все чаще заявляют специалисты по продаже авто и автоподборщиков.

Продавцы "старой школы" предстают перед серьезными трудностями. Дилеры, не адаптировавшиеся к онлайн-продаже, не могут реализовать привезенные автомобили. Это привело к понижению импорта транспортных средств. На таможне наблюдается значительное уменьшение количества импортируемых авто — только 20-30% от обычного объема.

В то же время возросла конкуренция в онлайн-пространстве. Традиционные платформы, такие как AutoRia, перенасыщены предложениями, что затрудняет продажу. Несмотря на всеобщее снижение активности рынка, наблюдается повышенный интерес к профессиональному подбору автомобилей.

Эксперт рекомендует продавцам адаптироваться к новым реалиям рынка. Важно создавать присутствие в социальных сетях и мессенджерах для расширения аудитории потенциальных покупателей. Также необходимо устанавливать конкурентоспособные цены, соответствующие реальному состоянию и истории автомобиля.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что украинцы всего за 2 дня опустошили автосалоны. Причина невиданного ажиотажа – всего в одном законопроекте, который скоро рассмотрит Верховная Рада.