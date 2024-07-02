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Скільки українців виживають за межею бідності: нардеп вразила цифрою

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Людям не вистачає коштів на найнеобхідніше
Людям не вистачає коштів на найнеобхідніше. Фото Freepik

Мова про це зайшла під час обговорення збільшення податків

Понад 50% українців наразі перебувають за межею бідності. Такі дані навела народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"У нас в суспільстві дуже велика градація людей з височенним доходом і на межі бідності. Ви знаєте, що в нас більше 50 відсотків людей в Україні зараз, громадян України, за межею бідності", — заявила вона в ефірі "Новини live".

Це сталося під час дискусії щодо підняття податків в Україні. Южаніна зазначила, що вона за збільшення військового збору.

"Ви знаєте, що середня заробітна плата в Україні зараз 19 тисяч? Давайте візьмемо по середній заробітній платі платити півтора відсотка, все що більше — давайте до 5 відсотків. Але не називати його воєнний збір, а це фонд допомоги Збройним силам", — пропонує нардепка.

Тим часом, як розповідав "Телеграф", у Верховній Раді хочуть підняти заплату помічникам нардепів вже з 1 липня. Наразі фонд оплати праці становить 88 тисяч, його пропонують підвищити до 132 тисяч гривень.

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#Ніна Южаніна #Межа бідності #Українці