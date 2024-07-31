Що означають GT, T, K та інші літери на корпусі авто: автомобільні абревіатури

Що означають такі літери на корпусі авто, як GT, T, K, I, FSI та інші

Сучасне автомобілебудування рясніє безліччю технічних позначень та термінів. Вони можуть здатися заплутаними для непідготовленого автомобіліста.

Ці терміни описують технології та комплектації автомобілів. А їхнє розуміння допоможе вам краще орієнтуватися в характеристиках та особливостях авто.

Позначення та їх значення в автомобілебудуванні

L (Long Wheel Base) – подовжена колісна база. У таких автомобілях збільшена відстань між осями коліс дозволяє отримати більше простору в салоні, що особливо цінується у преміум-сегменті.

GT (Gran Turismo) – цей термін використовується для позначення автомобілів, призначених для тривалих поїздок із високим рівнем комфорту та продуктивності.

T (Turbo) - турбонаддув дозволяє збільшити потужність двигуна за рахунок подачі більшої кількості повітря в циліндри.

K (Kompressor) – механічний наддув, або компресор, також використовується підвищення потужності двигуна, але працює в іншому принципі проти турбонаддувом.

I (Injection) – Електронне упорскування пального, яке забезпечує точне дозування для покращення ефективності та продуктивності двигуна.

FSI (Fuel Stratified Injection) – пошарове упорскування пального, яке покращує процес згоряння та зменшує витрату.

TCI (Turbocharged Intercooler) -система турбонаддува з інтеркулером, що охолоджує повітря, що надходить у двигун, що підвищує його ефективність.

Комплектації та приводи

4Т4 та AWD (All-Wheel Drive) – повний привід, що забезпечує краще зчеплення з дорогою та підвищену прохідність.

VX — висока комплектація, що включає максимальну кількість опцій і поліпшень.

TXL – середня комплектація, що пропонує баланс між ціною та набором опцій.

TX – базова комплектація, що включає основні функції автомобіля.

Системи упорскування та зміни фаз газорозподілу

GDI, CGI та CDE – пряме впорскування в циліндри, що покращує ефективність згоряння пального та знижує викиди.

VTC (Variable Timing Control) – система зміни фаз газорозподілу, що допомагає оптимізувати роботу двигуна.

VVT та CVVT (Variable Valve Timing) – системи зміни фаз газорозподілу, які оптимізують роботу двигуна на різних режимах роботи, покращуючи його продуктивність та економічність.

Ці терміни допомагають не тільки краще розібратися в характеристиках та можливостях автомобілів, але й зробити більш усвідомлений вибір при покупці. Зважаючи на такі нюанси, ви зможете краще оцінити, які технології та комплектації підходять саме вам.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо в авто на автоматі "нейтралка". Багато автовласників помилково вважають, що цей режим можна використовувати так само, як на механічній коробці передач.