Специфічні звуки та інші ознаки, які вказують на те, що механічна коробка скоро накриється

Не ігноруйте ці сигнали вашого автомобіля

Кожен водій знає, що автомобіль – це складний механізм, що потребує регулярного обслуговування та уваги. Однією з ключових систем, що забезпечують плавний та безпечний рух, є коробка передач.

Однією з ключових систем, що забезпечують плавний та безпечний рух, є коробка передач. Це десять основних ознак, які вказують на необхідність перевірки та ремонту трансмісії вашого автомобіля.

1. Відсутність відгуку

Якщо ваш автомобіль не реагує при перемиканні передач, це є серйозним приводом для занепокоєння. У автомобілях з механічною КПП це може відчуватися як підвищення оборотів без збільшення швидкості.

2. Дивні звуки

Прислухайтеся до свого автомобіля. Для механічних КПП характерні різкіші, механічні звуки, особливо брязкіт при перемиканні передач.

3. Вібрація та тряска

Плавне перемикання передач – норма для справної трансмісії. Якщо ви відчуваєте ривки або чуєте неприємні звуки під час зміни передач, це сигнал про необхідність перевірки.

4. Горить лампа "Check Engine"

Не ігноруйте сигнальні лампи на панелі приладів. Світіння індикатора "Check Engine" може вказувати на проблеми з трансмісією, які ще не виявилися у вигляді інших симптомів.

5. Витік рідини

Червоні плями під автомобілем – ознака витоку трансмісійної рідини. Регулярно перевіряйте її рівень та стан. Рідина має бути прозорою, червоного кольору і мати солодкуватий запах.

6. Проблеми зі зчепленням

Для власників автомобілів з механічною КПП: якщо зчеплення "прихоплює" і не відключається повністю при натисканні на педаль, це може спричинити проблеми з перемиканням передач.

7. Мимовільне перемикання

Якщо передача "вискакує" під час руху, це дратує, а й може бути небезпечно. Негайно зверніться до фахівця.

8. Шум на нейтральній передачі

Дивні звуки, коли автомобіль знаходиться на "нейтралці" можуть вказувати на проблеми з трансмісією, від простих до складних.

9. Запах гару

Якщо ви відчуваєте запах горілого, то це може бути ознакою перегріву трансмісії. Причина – низький рівень або забруднення трансмісійної рідини.

10. Проблеми із включенням передачі

Якщо у вас виникають труднощі з включенням передачі, особливо першої після зупинки, це може бути пов’язано з неполадками механізму перемикання або низьким рівнем рідини.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими звичними діями водії вбивають механічну коробку передач. Навіть досвідчені водії припускаються цих помилок.