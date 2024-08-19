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На автобазарі в Польщі різко обвалились ціни: за 1000 доларів можна купити класне авто (відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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Автор
Авторинок
Авторинок. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ціни стартують від 875 доларів

На європейських авторинках машини зазвичай коштують на кілька тисяч дешевше, ніж в Україні. Та останнім часом ціни на них ще більше впали — непогані екземпляри можна купити за 1000 доларів і навіть менше.

Зокрема, в одному з нещодавніх оглядів блогер каналу Millioncar показав, що пропонують до купівлі на авторинку у Вроцлаві. Пропонуємо до перегляду найцікавіші пропозиції.

Volkswagen Polo 2002 року випуску

Volkswagen Polo 2002 року випуску

Доволі стареньке, але у хорошому стані дводверне авто. За 875 доларів ви отримаєте машину з пробігом 105 тисяч та надійним 1,9-літровим дизельним двигуном. Салон у хорошому стані — кермо не облізле, а тканинні сидіння виглядають непогано. Кондиціонера немає. Є нюанси по кузову.

Peugeot 407 2004 року випуску

Peugeot 407 2004 року випуску

Машина має невеликий як для такого віку пробіг — 250 тисяч кілометрів. Під капотом встановлено 1,6-літровим дизельний двигун. І коштує це авто 875 доларів. Є нюанс з крилом. У салоні все у нормальному стані, але потрібно почистити сидіння. Наявний клімат-контроль. Словом, непогане авто за малі гроші.

Citroen С3 2007 року випуску

Citroen С3 2007

Також у Вроцлаві можна придбати Citroen С3 2007 року випуску з 1,4-літровим бензиновим двигуном. Ця малолітражка потужністю в 73 к.с. вартує 1000 доларів. Є нюанси переднього бампера. Кермо в хорошому стані, є п’ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер.

Citroen C4 2004 року випуску

Citroen C4

Вартує це авто також 1000 доларів. За ці гроші майбутній власник може отримати непогану машину з 231 тисячею кілометрів пробігу та 1,6-літровим бензиновим двигуном. Зазначимо, що авто має незвичайний темно-зелений колір. Сидіння перетягнули.

Renault Megan 2008 року випуску

Одна з найпопулярніших моделей в Європі та Україні коштує 1125 доларів. Це авто має 1,5-літровий дизельний двигун та 310 тисяч кілометрів пробігу. У салоні є вбудований екран, кондиціонер, а сидіння — у хорошому стані. Як то кажуть — сів та поїхав. Більше дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" також писав про топ найгірших автомобілів за якістю салону. У них постійно заїдають кнопки, стирається кермо тощо.

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