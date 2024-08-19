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На автобазаре в Польше резко упали цены: за 1000 долларов можно купить классное авто (видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Авторынок
Авторынок. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Цены стартуют от 875 долларов

На европейских авторынках машины обычно стоят на несколько тысяч дешевле, чем в Украине. Но в последнее время цены на них упали еще больше — неплохие экземпляры можно купить за 1000 долларов и даже меньше.

В частности, в одном из недавних обзоров блоггер канала Millioncar показал, что предлагают к покупке на авторынке во Вроцлаве. Предлагаем к просмотру самые интересные предложения.

Volkswagen Polo 2002 года выпуска

Volkswagen Polo 2002 года выпуска

Довольно старенькое, но в хорошем состоянии двухдверное авто. За 875 долларов вы получите машину с пробегом 105 тысяч и надежным 1,9-литровым дизельным двигателем. Салон в хорошем состоянии – руль не облезлый, а тканевые сиденья выглядят неплохо. Кондиционера нет. Есть нюансы по кузову.

Peugeot 407 2004 года выпуска

Peugeot 407 2004 года выпуска

Машина имеет небольшой для такого возраста пробег — 250 тысяч километров. Под капотом установлен 1,6-литровый дизельный двигатель. И стоит этот автомобиль 875 долларов. Есть нюанс с крылом. В салоне все в нормальном состоянии, но нужно почистить сиденье. Имеется климат-контроль. Словом, неплохой автомобиль за малые деньги.

Citroen С3 2007 года выпуска

Citroen С3 2007

Также во Вроцлаве можно купить Citroen С3 2007 года выпуска с 1,4-литровым бензиновым двигателем. Эта малолитражка мощностью в 73 л.с. стоит 1000 долларов. Есть нюансы переднего бампера. Руль в хорошем состоянии, имеется пятиступенчатая механическая коробка передач, кондиционер.

Citroen C4 2004 года выпуска

Citroen C4

Стоит этот автомобиль также 1000 долларов. За эти деньги будущий владелец может получить неплохую машину с 231 тысяч километров пробега и 1,6-литровым бензиновым двигателем. Отметим, что автомобиль имеет необычный темно-зеленый цвет. Сидения перетащили.

Renault Megan 2008 года выпуска

Одна из самых популярных моделей в Европе и Украине стоит 1125 долларов. Этот автомобиль имеет 1,5-литровый дизельный двигатель и 310 тысяч километров пробега. В салоне есть встроенный экран, кондиционер, а сиденье – в хорошем состоянии. Как говорится, сел и поехал. Больше смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" также писал о топах самых плохих автомобилей по качеству салона. В них постоянно заедают кнопки, стирается руль и т.д.

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