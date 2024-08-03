Топ-5 автомобілів до 8 тисяч доларів в Україні: вони точно відпрацюють свої гроші

Бюджет $8000 дозволяє придбати гідний транспортний засіб, який прослужить не один рік

У сучасному світі, де ціни на нові автомобілі постійно зростають, вторинний ринок стає дедалі привабливішим для багатьох українців. Діапазон близько 8000 доларів дозволяє знайти гідні варіанти для різних потреб: від компактних міських авто до просторих сімейних седанів або універсалів.

Але як вибрати надійну та комфортну машину, не переплачуючи? У Мережі показали п’ять моделей, які заслуговують на увагу покупців.

Renault Megane (III покоління)

Легендарний французький автомобіль відрізняється надійністю та економічністю. Оцинкований кузов добре протистоїть корозії. Рекомендовані двигуни — бензиновий 1.6 К4М та турбодизель 1.5 К9К. Багато екземплярів пригнано з Європи з великими пробігами, що говорить про витривалість. Часто зустрічаються багаті комплектації з клімат-контролем та безключовим доступом.

Skoda Octavia A5

Популярний чеський автомобіль доступний у кузовах ліфтбек та універсал. Вирізняється недорогим обслуговуванням завдяки уніфікації вузлів у концерні VAG. Є версії з бензиновими та дизельними двигунами. Особливу увагу при покупці варто звернути на стан кузова — він або ідеальний, або сильно піддається корозії.

Hyundai Accent

Бюджетний седан, найпопулярніший серед таксистів. Доступний з бензиновими двигунами 1.4 та 1.6 л. Перевага – наявність надійної 4-ступінчастої АКПП. Основний недолік — схильність до корозії навіть відносно свіжих екземплярів.

Chevrolet Cruze

Цікавий варіант для тих, хто хоче виділитись. Доступний з бензиновими двигунами 1.6 та 1.8 л, рідше зустрічаються дизельні версії. Є модифікації із 6-ступінчастою АКПП. Вирізняється свіжим дизайном та багатими комплектаціями зі шкіряним салоном та люком.

Ford Fiesta (VII покоління)

Лідер цього рейтингу. Доступний у кузовах хетчбек та седан, з широкою лінійкою двигунів та коробок передач. Американські версії відрізняються багатим обладнанням. Автомобіль має оцинкований кузов та привабливий дизайн. Рекомендується вибирати версію з хетчбеком через найкращу ліквідність.

Як бачимо, український ринок автомобілів у ціновому сегменті до 8000 доларів пропонує різні варіанти для потенційних покупців. Але при виборі будь-якого з цих автомобілів важливо ретельно перевіряти технічний стан та історію конкретного екземпляра.

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