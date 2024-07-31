На авторинку в Польщі обвалились ціни: машину можна купити за 400 доларів (фото, відео)

У нас такі авто мінімум на 4 тисячі дорожчі

Польський авторинок — це місце, де можна купити дуже дешеве авто. Останнім часом ціни на вживані автомобілі в сусідній країні різко знизились, досягнувши рекордно низьких позначок.

Деякі моделі тепер можна придбати всього за 400 доларів. Огляд авторинку у Вроцлаві опублікував автоблогер Millioncar.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf 2007 року випуску в срібному кольорі та непоганому стані продається за 8890 злотих (2250 доларів). Під капотом — 1,9-літровий дизельний мотор. Коробка передач — механічна, є кондиціонер.

Audi A4

Цей Audi A4 в кузові седан з 2,0-літровим бензиновим двигуном оцінили всього в 1625 доларів. Автомобіль оснащений механічною коробкою передач, є клімат-контроль.

Volkswagen Passat

Цей Volkswagen Passat в кузові седан оснащений 1,9-літровим мотором і коштує 1000 доларів. Машина має солідний вік, адже вона 2001 року випуску, проте на вигляд перебуває у непоганому стані. Є нюанси по лакофарбовому покриттю, але ціна відповідна.

Kia Carens

Сімейний автомобіль з 2,0-літровим дизельним мотором 2006 року випуску продається за 5 тисяч злотих (1250 доларів). Непоганий сімейний автомобіль, який продається дуже дешево. На кузові є нюанс — підгнила арка, але її можна виправити. Сидіння та кермо в хорошому стані, коробка передач механічна.

Volkswagen Bora

За 625 доларів в Польщі продається Volkswagen Bora з 1,6-літровим бензиновим двигуном. Машина 2001 року, є газобалонне обладнання. Стареньке авто, є нюанси по кузову, проте в Україні така машина продається по 3-4 тисячі доларів. Є кондиціонер. А пробіг складає 304 тисячі.

Також "Телеграф" нещодавно розповідав про авторинок в Німеччині. Там автомобілі продаються удвічі дешевше, ніж в Україні.