Так казали й про "Титанік": виробник яхти Bayesian, на якій затонув мільярдер, зробив суперечливу заяву

Конструктор яхти вважає, що її неможливо затопити

Виробник судна Bayesian стверджує, що воно було спроєктоване як "непотоплюване". Це дещо нагадує трагічну долю лайнера "Титанік", конструктори якого говорили так само. Незважаючи на те, що суперяхту Bayesian біля берегів Сицилії потопив шторм, конструктори зазначають, що конструкція судна не має недоліків.

Зокрема, про це заявив в інтерв’ю Sky News Джованні Костантіно, генеральний директор The Italian Sea Group, компанії, яка виготовила яхту британського мільярдера Майка Лінча. Його тіло, а також п’яти інших пасажирів яхти, витягнули з дна моря поблизу Палермо. Пошуки ще одного тіла продовжуються.

"Як виробник човнів Perini, я впевнено можу сказати, що ці судна завжди проєктувалися та будувалися з урахуванням найвищих стандартів безпеки", — наголосив Костантіно. Він підкреслив, що вітрильні кораблі, до яких належить Bayesian, вважаються найбезпечнішими завдяки своїй структурі та кілю, які роблять їх "непотоплюваними".

Костантіно висловив свій подив та недовіру щодо інциденту, назвавши його "неймовірною історією як з технічної думки, так і як факт".

Тим часом італійські прокурори продовжують розслідування, опитуючи вцілілих та капітана судна. Британські інспектори також розпочали попередню оцінку подій, вивчаючи конструкцію, стійкість та експлуатацію яхти, а також вплив погодних умов на інцидент.

Раніше "Телеграф" писав про жахливу трагедію Bayesian, яка забрала життя відомих бізнесменів та інших пасажирів. Сильний вітер зірвав судно з якоря, і воно швидко пішло під воду.