Так говорили и о "Титанике": производитель яхты Bayesian, на которой затонул миллиардер, сделал противоречивое заявление

Конструктор яхты считает, что ее невозможно затопить

Производитель судна Bayesian утверждает, что оно было спроектировано как "непотопляемое". Это несколько напоминает трагическую судьбу лайнера "Титаник", конструкторы которого так же говорили. Несмотря на то, что суперяхту Bayesian у берегов Сицилии потопил шторм, конструкторы отмечают, что у конструкции судна нет недостатков.

В частности, об этом заявил в интервью Sky News Джованни Костантино, генеральный директор The Italian Sea Group, компании, изготовившей яхту британского миллиардера Майка Линча. Его тело, а также пять других пассажиров яхты, вытащили со дна моря вблизи Палермо. Поиски еще одного тела продолжаются.

"Как производитель лодок Perini, я уверенно могу сказать, что эти суда всегда проектировались и строились с учетом самых высоких стандартов безопасности", — подчеркнул Костантино. Он подчеркнул, что парусные корабли, к которым относится Bayesian, считаются самыми безопасными благодаря своей структуре и килю, которые делают их "непотопляемыми".

Костантино выразил свое удивление и недоверие по поводу инцидента, назвав его "невероятной историей как по техническому мнению, так и как факт".

Между тем, итальянские прокуроры продолжают расследование, опрашивая уцелевших и капитана судна. Британские инспекторы также приступили к предварительной оценке событий, изучая конструкцию, устойчивость и эксплуатацию яхты, а также влияние погодных условий на инцидент.

Ранее "Телеграф" писал об ужасной трагедии Bayesian, унесшей жизни известных бизнесменов и других пассажиров. Сильный ветер сорвал судно с якоря, и оно быстро ушло под воду.