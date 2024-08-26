Чому пасажирам категорично заборонено класти ноги на передню панель авто: несподіване пояснення

Зібрались у поїздку? Не повторюйте цієї помилки

Розміщення ніг на передній панелі автомобіля під час руху — це не просто питання етикету, а серйозна загроза безпеці. Фахівці з автомобільної безпеки наголошують на кількох ключових ризиках такої поведінки.

Найбільшу небезпеку становить взаємодія з подушками безпеки. Ці пристрої розроблені для захисту пасажирів у стандартному положенні сидіння. При активації подушка безпеки розкривається зі швидкістю близько 300 км/год. Якщо ноги перебувають на панелі в момент спрацювання, це може призвести до тяжких травм: від переломів кінцівок до пошкоджень хребта, що загрожує інвалідністю.

Неправильне положення тіла в салоні змінює динаміку руху при зіткненні. Це підвищує ризик травмування шиї, голови та грудної клітки, що може мати фатальні наслідки. Додаткову небезпеку створюють предмети, розташовані на колінах чи панелі, які при аварії перетворюються на небезпечні снаряди.

Навіть при різкому гальмуванні пасажир з ногами на панелі ризикує отримати травми обличчя та голови через раптове зміщення тіла вперед. Така поза також знижує ефективність ременів безпеки, які розраховані на утримання тіла в певному положенні при зіткненні. Отже, для забезпечення максимальної безпеки під час поїздки важливо дотримуватися правильного положення тіла в салоні автомобіля.

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