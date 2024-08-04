Чому в авто 12V, а не 220: річ не лише у безпеці

12 вольт обрали не просто так

Чи замислювались ви колись, чому в автомобільних акумуляторах використовується напруга 12 вольт, а не звична для домашніх розеток 220? Це питання цікавить багатьох автолюбителів та експертів галузі.

Насправді вибір саме такої напруги має глибоке історичне коріння та низку технічних причин. Розберімося детальніше, чому автовиробники зупинилися на 12 вольтах і чи можливі зміни в майбутньому.

Постійний струм в автомобілі: чому саме він?

Автомобільна електросистема працює на постійному струмі з простої причини — акумулятор виробляє саме такий тип струму. Хоча генератор спочатку створює змінний струм, його перетворюють на постійний за допомогою випрямляча. Це забезпечує стабільне живлення всіх електричних компонентів авто.

Чому обрали 12 вольт?

Вибір напруги 12 вольт — це результат тривалої еволюції автомобільної промисловості. У 1950-х роках відбувся перехід з 6 на 12 вольт через зростання потреб у потужності. Ця напруга виявилася оптимальним компромісом між ефективністю та безпекою.

Використання вищої напруги має свої переваги. Воно дозволяє заощадити на проводці, зменшити втрати енергії та подовжити термін служби електричних компонентів. Проте існують вагомі причини, чому автовиробники не поспішають підвищувати напругу.

Головна перешкода — це інерція галузі. Десятиліттями сформована інфраструктура, розрахована на 12 вольт, робить перехід на вищу напругу надзвичайно складним і дорогим. Крім того, при вищій напрузі посилюється проблема електричної ерозії контактів, що вимагає додаткових технічних рішень.

Варто зазначити, що напруга понад 50 вольт вже може становити небезпеку для людини. Тому для звичайних автомобілів використання таких високих напруг виключене з міркувань безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що вигадливі українці навчились перетворювати акумулятор від електрокара відразу у 12 автономних станцій живлення для дому. Так бізнес навчився адаптовуватись до перебоїв з електропостачанням.