Луцький авторинок розділили рекетири? Як місто недоотримало мільйони гривень (розслідування, відео)

Ця земля могла б приносити великі гроші громаді

У Луцьку діє один з найбільших автобазарів на заході України. Здавалось би, такий великий авторинок (там сотні паркомісць, а машини приїжджають продавати зі всієї країни) мав би гарно наповнювати місцевий бюджет, але замість комунального підприємства тут заробляють приватні компанії.

Підприємство "АвтоПаркСервіс", яке було спеціально створене, щоб впорядковувати паркомісця у Луцьку, не контролює авторинок. І взагалі — схоже, що підприємство тут існує лише на папері. І замість того, щоб хоч якось виправити свавілля, яке існує тут багато років, насправді нічого не робить. Про це йдеться у програмі місцевої журналістки Наталки Поліщук "Волинь має знати".

Прядку тут ніколи не було, відколи авторинок існує. Машини завжди були як-небудь припарковані. Немає жодної інфраструктури, навіть туалетів. Словом, все як у 90-ті. Тому, хто бажає виставити своє авто на продаж, потрібно заплатити за паркомісце. Та дивно, що територія авторинку поділена між трьома компаніями — в одному місці за авто збирають представники однієї фірми, в іншому — зовсім іншої. При цьому земля є комунальною, але міський бюджет вона не наповнює — весь прибуток іде до чиєїсь кишені.

Зараз розмістити свою машину на майданчику коштує 100 гривень. Кажуть, що 30 гривень з цієї суми передають у бюджет "АвтоПаркСервіс", а решту отримують приватники. Загалом якщо авто перебуватиме на авторинку місяць, то власнику потрібно заплатити 800 грн (у Луцьку лише 2 дні в тиждень працює базар).

Рік тому через цей балаган створився справжній скандал. Прийшли якісь невідомі люди, і сказали, що платити вже треба не по 100 гривень, а по 200. І платити їм, а не попереднім отримувачам. Зараз тут ніби тихо, підвищити ціну до 200 гривень не вдалося.

"Автопарк Сервіс" посилаючись на недостатню кількість працівників підприємства, уклав договори про проведення господарської діяльності, розповів журналістці Наталці Поліщук Олег Бахтай, директор КП. Звісно, без жодних конкурсів. Ймовірно, ця фірма наближена до міської ради. "Не чужим ж віддавати гроші," — каже журналістка.

Для чого ж тоді існує "АвтоПаркСервіс"? Ймовірно, для імітації діяльності. Адже вони навіть пеньок власноруч викорчувати не можуть. Для цього найняли ФОПа і заплатили йому 22 тисячі гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ціни на авторинку у Луцьку. Тут є "секретні" місця, де є місце для авто під накриттям.