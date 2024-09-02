Луцкий авторынок разделили рэкетиры? Как город недополучил миллионы гривен (расследование, видео)

Эта земля могла бы приносить большие деньги общине

В Луцке действует один из самых больших автобазаров на западе Украины. Казалось бы, такой большой авторынок (там сотни паркомест, а машины приезжают продавать со всей страны) должен был бы хорошо наполнять местный бюджет, но вместо коммунального предприятия здесь зарабатывают частные компании.

Предприятие "АвтоПаркСервис", специально созданное, чтобы упорядочивать паркоместа в Луцке, не контролирует авторынок. И вообще, похоже, что предприятие здесь существует только на бумаге. И вместо того, чтобы хоть как-то исправить беспредел, который существует здесь много лет, на самом деле ничего не делает. Об этом говорится в программе местной журналистки Наталки Полищук "Волынь должен знать".

Порядка здесь никогда не было, с тех пор как авторынок существует. Машины всегда были припаркованы как-нибудь. Нет никакой инфраструктуры, даже туалетов. Словом, все как в 90-е. Тому, кто желает выставить свой автомобиль на продажу, нужно заплатить за паркоместо. Странно, но территория авторынка разделена между тремя компаниями — в одном месте за авто собирают представители одной фирмы, в другом — совсем другой. При этом земля коммунальная, но городской бюджет она не наполняет — вся прибыль идет в чей-то карман.

Сейчас разместить свою машину на площадке стоит 100 гривен. Говорят, что 30 гривен из этой суммы передают в бюджет "АвтоПаркСервис", а остальные деньги получают частники. В общем, если авто будет на авторынке месяц, то владельцу нужно заплатить 800 грн (в Луцке всего 2 дня в неделю работает базар).

Год назад из-за этого балагана получился настоящий скандал. Пришли какие-то неизвестные люди и сказали, что платить уже надо не по 100 гривен, а по 200. И платить им, а не предыдущим получателям. Но сейчас здесь вроде бы тихо, повысить цену до 200 гривен не удалось.

"Автопарк Сервис", ссылаясь на недостаточное количество работников предприятия, заключил договоры о проведении хозяйственной деятельности, рассказал журналистке Наталье Полищук Олег Бахтай, директор КП. Конечно, без всяких конкурсов. Вероятно, эта фирма приближена к городскому совету. "Не чужим же отдавать деньги", — говорит журналистка.

Для чего тогда существует "АвтоПаркСервис"? Вероятно, для имитации деятельности. Ведь они даже пенек собственноручно выкорчевать не могут. Для этого наняли ФЛП и заплатили ему 22 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цены на авторынке в Луцке. Здесь есть "секретные" места, где место для авто под накрытием.