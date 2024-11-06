Citroen готує революційний оновлений C5 Aircross з запасом ходу 680 км: яким він буде

Французький виробник представить оновлений Citroen C5 Aircross

Citroen готується до запуску другого покоління популярного кросовера C5 Aircross. Старт виробництва заплановано на квітень 2025 року.

Автомобіль отримає повністю новий дизайн, збільшені габарити та широку лінійку силових агрегатів. Серед них будуть і повністю електричні версії.

Новий дизайн та розміри

Зовнішність нового C5 Aircross значно змінилася порівняно з попередником. Передня частина виконана в новому корпоративному стилі з більш кутастими формами та тонкими світлодіодними фарами. Кросовер отримав вищу лінію вікон та оригінальну оптику. Довжина автомобіля збільшиться до 4,65 метра, що дозволить йому конкурувати з Toyota RAV4 та Volkswagen Tiguan.

Інтер'єр

В салоні встановлять вузьку цифрову панель приладів та великий вертикальний сенсорний екран. Особливістю стане приплюснутий кермо, що підкреслює спортивний характер моделі.

Технічні характеристики

Новий C5 Aircross базуватиметься на сучасній платформі STLA Medium, яка використовується в Peugeot 3008 та 5008. Виробник запропонує три варіанти силових установок.

Гібридні версії:

1,2-літровий турбомотор потужністю 136 к.с. з 48-вольтовою "м'якою" гібридною системою,

1,6-літровий плагін-гібрид потужністю 195 к.с. із запасом ходу на електротязі до 80 км.

Електричні версії:

Базова версія потужністю 210 к.с.,

Топова версія потужністю 320 к.с.,

Заявлений запас ходу на одному заряді — до 680 кілометрів.

Друге покоління Citroen C5 Aircross демонструє суттєвий прогрес у всіх напрямках: від дизайну до технологій. Особливо вражає електрична версія з рекордним запасом ходу, що може зробити модель одним із лідерів у своєму сегменті. Початок виробництва у квітні 2025 року дозволить французькому виробнику посилити свої позиції на ринку кросоверів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що компанія Citroen розширила лінійку моделі C3. У ній з'явилася нова комплектація You + Pack Plus.