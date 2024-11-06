Citroen готовит революционный обновленный C5 Aircross с запасом хода 680 км: каким он будет

Французский производитель представит обновленный Citroen C5 Aircross

Citroen готовится к запуску второго поколения популярного кроссовера C5 Aircross. Старт производства запланирован на апрель 2025 года.

Автомобиль получит совершенно новый дизайн, увеличенные габариты и широкую линейку силовых агрегатов. Среди них будут полностью электрические версии.

Новый дизайн и размеры

Облик нового C5 Aircross значительно изменился по сравнению с предшественником. Передняя часть выполнена в новом корпоративном стиле с более угловатыми формами и тонкими светодиодными фарами. Кроссовер получил высшую линию окон и оригинальную оптику. Длина автомобиля увеличится до 4,65 метра, что позволит конкурировать с Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Интерьер

В салоне установят узкую цифровую приборную панель и большой вертикальный сенсорный экран. Особенностью станет приплюснутый руль, подчеркивающий спортивный характер модели.

Технические характеристики

Новый C5 Aircross будет базироваться на современной платформе STLA Medium, используемой в Peugeot 3008 и 5008. Производитель предложит три варианта силовых установок.

Гибридные версии:

1,2-литровый турбомотор мощностью 136 л. с 48-вольтовой "мягкой" гибридной системой,

1,6-литровый гибрид-плагин мощностью 195 л.с. с запасом хода на электротяге до 80 км.

Электрические версии:

Базовая версия мощностью 210 л.с.,

Топовая версия мощностью 320 л.с.,

Заявленный запас хода на одном заряде – до 680 километров.

Второе поколение Citroen C5 Aircross демонстрирует существенный прогресс по всем направлениям: от дизайна до технологий. Особенно впечатляет электрическая версия с рекордным запасом хода, что может сделать модель одним из лидеров в своем сегменте. Начало производства в апреле 2025 позволит французскому производителю усилить свои позиции на рынке кроссоверов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что компания Citroen расширила линейку модели C3. В ней появилась новая комплектация You+Pack Plus.