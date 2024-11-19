Кричав на машину і лякав інструктора: в Росії п’яний чоловік намагався скласти іспит на права (відео)

Поліція затримала горе-водія

Неординарний випадок стався минулого тижня в Росії. Чоловік, який прийшов складати іспит на водійські права в місті Новокузнецьк, не лише не зміг виконати завдання, але й отримав адміністративне покарання.

14 листопада він з'явився на іспит у стані, який одразу викликав підозру в інструктора. Як розповіли місцеві ЗМІ, екзаменатор помітив, що претендент поводить себе вкрай емоційно: він кидав кермо, кричав на автомобіль і демонстрував незвичну поведінку.

Через це інспектор викликав наряд поліції. Правоохоронці провели тест на алкоголь, який підтвердив, що чоловік перебуває у нетверезому стані.

Версія затриманого

Сам чоловік намагався виправдатися, стверджуючи, що напередодні іспиту провів вечір з другом, який вирушав до армії, і випив кілька склянок віскі з колою. "Залишився незначний запах, через що інспектор і викликав поліцію", — пояснював він.

За результатами інциденту чоловіка доставили до відділку поліції та склали адміністративний протокол. Мировий суддя призначив йому покарання у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

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