Кричал на машину и пугал инструктора: в России пьяный мужчина пытался сдать экзамен на права (видео)

Полиция задержала горе-водителя

Неординарный случай произошел на прошлой неделе в России. Мужчина, пришедший сдавать экзамен на водительские права в городе Новокузнецк, не только не смог выполнить задание, но и получил административное наказание.

14 ноября он явился на экзамен в состоянии, сразу вызывавшем подозрение у инструктора. Как рассказали местные СМИ, экзаменатор заметил, что претендент ведет себя очень эмоционально: он бросал руль, кричал на автомобиль и демонстрировал необычное поведение.

Поэтому инспектор вызвал наряд полиции. Правоохранители провели тест на алкоголь, подтвердивший, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.

Версия задержанного

Сам мужчина пытался оправдаться, утверждая, что накануне экзамена провел вечер с другом, отправлявшимся в армию, и выпил несколько стаканов виски с колой. "Остался незначительный запах, из-за чего инспектор и вызвал полицию", — объяснял он.

По результатам инцидента мужчину доставили в отделение полиции и составили административный протокол. Мировой судья назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве и Днепре вводятся новые ограничения для водителей. Каких изменений ждать с 1 ноября.