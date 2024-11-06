Dacia Bigster першим у світі отримає унікальний гібридний двигун: що відомо про новинку

Це перший у світі автомобіль, який отримав таку інноваційну силову установку

Новий гібридний Dacia Bigster HYBRID 155 отримав унікальну силову установку, що складається з 1,8-літрового бензинового двигуна потужністю 107 к.с., електромотора на 50 к.с., високовольтного генератора та акумулятора ємністю 1,4 кВт·год.

Особливістю моделі стала трансмісія без зчеплення, яка має чотири передачі для роботи з тепловим двигуном та дві — для електричного. Це рішення забезпечує більш плавне та ефективне керування автомобілем.

За словами Патріса Хеттеля, генерального директора Horse, новий двигун значно підвищить продуктивність та ефективність позашляховика Dacia Bigster у будь-яких дорожніх умовах. Інженерна команда в іспанському Вальядоліді розробила силову установку з урахуванням сучасних вимог щодо низького рівня викидів та екологічності.

Ключовою перевагою нової гібридної системи є можливість роботи на електричній тязі до 80% часу в міських умовах. Це дозволило оптимізувати витрату палива та знизити викиди CO2 на 6% порівняно з попередньою версією HYBRID 140.

Про виробника

Horse Powertrain, зі штаб-квартирою в Лондоні, має дивовижну інфраструктуру: 17 виробничих підприємств, 5 дослідницьких центрів та понад 19 000 співробітників по всьому світу, включаючи 2 000 у Румунії. Компанія здатна виробляти близько 5 мільйонів силових агрегатів на рік та співпрацює з такими виробниками як Renault, Volvo, Nissan та Mitsubishi.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Dacia оновила три бюджетні моделі. Популярні авто отримали новий екстер'єр.