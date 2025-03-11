У Парижі представили спорткар з ефектом невидимості: який він має вигляд (фото, відео)

Однією з основних особливостей Type 00 є матово-блакитний колір, який поглинає світло

На Тижні моди в Парижі актор Баррі Кіоган презентував концепт Jaguar Type 00. Проєкт вперше був представлений у грудні 2024 року в Маямі.

Про це повідомляє компанія Jaguar на своїй сторінці в Instagram.

Однією з основних особливостей Type 00 є матово-блакитний колір, який поглинає світло, створюючи ефект майже невидимого автомобіля. Цей колір називається French Ultramarine і надає спорткару вигляду комп’ютерної графіки, навіть у реальному житті.

У дизайні відсутні звичайні деталі — замість заднього скла є камери, а двері відкриваються нагору, надаючи доступ до мінімалістичного інтер’єру з двома сидіннями та цифровими екранами.

Jaguar намагається створювати автомобілі, які не лише оснащені передовими технологіями, але й мають неповторний, запам’ятовуваний дизайн. Серійна версія електричного суперкара з’явиться наприкінці цього року, водночас дизайн залишиться незмінним.

Що відомо про актора, який представив спорткар

Баррі Кіоган народився 18 жовтня 1992 року в Дубліні, Ірландія. Він є ірландським актором, який здобув популярність завдяки ролям у таких фільмах, як "Дюнкерк" (2017), "Убивство священного оленя" (2017), "Американські тварини" (2018) та "Банші Інішеріна" (2022). За останню роль він отримав номінації на премії "Оскар" та "Золотий глобус". У 2024 році Баррі знявся у фільмі "Bring Them Down", який отримав позитивні відгуки.

Баррі Кіоган

Баррі Кіоган

Раніше "Телеграф" писав, що власник брендів Jaguar, Land Rover і Tetley пішов із життя у 86 років. Індійський магнат Ратан Тата був відомий, зокрема тим, що більшу частину своїх статків спрямовував на благодійність та інвестував у стартапи молодих, недостатньо фінансованих підприємців.