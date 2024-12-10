Mercedes представила унікальний спорткар без лобового скла (фото, відео)

Планують випустити обмежену серію цих авто

Минулої неділі, 8 грудня, під час фіналу сезону Формули-1 в Абу-Дабі був представлений новий ​​спортивний автомобіль Mercedes-AMG PureSpeed. Він не має даху і лобового скла.

Як пише The Sun, машина оснащена бітурбованим двигуном V8, який видає 577 к.с. Це означає час розгону до 100 км/год за 3,6 секунди та максимальну швидкість 295 миль/год.

Однім з елементів авто є система HALO, яка замінює традиційну А-стійку. Цей елемент є прямим нащадком вищого класу автоспорту і з 2018 року є частиною кожного автомобіля Формули-1 Він захищає голову водія в разі аварії.

Система HALO

Через відсутність вітрового скла в автомобілі водій і пасажир мають спеціальні шоломи для захисту голови. Вони оснащені вбудованою системою внутрішнього зв’язку, що дозволяє спілкуватися навіть на високих швидкостях.

Візуально PureSpeed ​​дещо нагадує Mercedes SL63, але наслідує дизайн конкурентів Ferrari та Aston Martin із SP2 Monza без лобового скла та V12 Speedster відповідно.

Він також може похвалитися повітрозабірниками за сидіннями, прозорими дефлекторами спереду та використанням вуглецевого волокна в таких компонентах, як 21-дюймові ковані алюмінієві колеса. Він також має дуже стильну червоно-чорну ліврею.

У Mercedes кажуть, що PureSpeed ​​знаменує собою початок їх нової лінії ексклюзивних автомобілів Mythos, які мають елементи дизайну, що нагадують різні історичні перегонові моделі. Планується виготовити лише 250 одиниць PureSpeed, а його вартість поки не розголошується. Проте очікується, що ціна буде вищою за 198 000 фунтів стерлінгів (близько 250 000 доларів США), необхідних для придбання топового Mercedes SL63 "Ultimate".

Нагадаємо, у центрі Києва помітили рідкісний автомобіль британської марки Aston Martin. Модель DB9 2005 року випуску миттєво привернула увагу автомобільних ентузіастів та перехожих унікальним тюнінгом від спеціалізованої студії Kahn Design.