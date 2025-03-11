В Париже представили спорткар с эффектом невидимости: какой он выглядит (фото, видео)

Одной из основных особенностей Type 00 является матово-голубой цвет, поглощающий свет

На Неделе моды в Париже актер Барри Киоган представил концепт Jaguar Type 00. Проект впервые был представлен в декабре 2024 года в Майами.

Об этом сообщает компания Jaguar на своей странице в Instagram.

Одной из основных особенностей Type 00 является матово-голубой цвет, поглощающий свет, создавая эффект почти невидимого автомобиля. Этот цвет называется French Ultramarine и придает спорткару вид компьютерной графики даже в реальной жизни.

В дизайне отсутствуют обычные детали – вместо заднего стекла есть камеры, а дверь открывается вверх, предоставляя доступ к минималистичному интерьеру с двумя сиденьями и цифровыми экранами.

Jaguar пытается создавать автомобили, которые не только оснащены передовыми технологиями, но и обладают неповторимым, запоминающимся дизайном. Серийная версия электрического суперкара появится в конце этого года, в то же время дизайн останется неизменным.

Что известно об актере, который представил спорткар

Барри Киоган родился 18 октября 1992 года в Дублине, Ирландия. Он является ирландским актером, который приобрел известность благодаря ролям в таких фильмах, как "Дюнкерк" (2017), "Убийство священного оленя" (2017), "Американские животные" (2018) и "Банши Иниширина" (2022). За последнюю роль он получил номинации на премии Оскар и Золотой глобус. В 2024 году Барри снялся в фильме "Bring Them Down", получившем положительные отзывы.

Барри Киоган

Барри Киоган

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