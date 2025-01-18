"Маск, чи це ти?": ще в одному місті України помітили рідкісний Tesla Cybertruck (відео)

Машина має унікальний футуристичний вигляд

В Одесі помітили електричний пікап Tesla Cybertruck на транзитних червоних номерах. До цього вважалося, що в Україні є лише один такий автомобіль, вартість якого перевищує мільйон гривень.

Так, у мережі з’явилося відео, на якому видно, як електропікап їде однією з вечірніх вулиць Одеси. Поки що невідомо, кому саме належить цей автомобіль.

"Червоні" або транзитні номери свідчать про те, що Кібертрак нещодавно завезли на територію України, і наразі транспортний засіб ще не закінчив процедуру постановки на облік.

Судячи з коду адміністративно-територіальної приналежності — 03, пікап із Волині. Однак літери ЕТ говорять про те, що авто було зареєстровано в Херсонській області.

Оскільки машина ще проходить остаточну процедуру реєстрації, то дізнатися кому належить ця Tesla Cybertruck і в якому регіоні буде її остаточне місце реєстрації наразі неможливо.

Що відомо про Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck — новий електромобіль у кузові пікап 2023 року випуску, який виконаний в оригінальному стилі кіберпанк і дивує своїм футуристичним виглядом. Залежно від моделі запас ходу становить до 804 км.

Корпус виготовлено з ультраміцної нержавіючої сталі 30X марки, яка використовується в аерокосмічній індустрії. Скло автомобіля надміцне і здатне витримати сильні удари.

Найпотужніша версія здатна розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,9 секунди.

Cybertruck оснащений великим вантажним відсіком (Vault) об'ємом 2,8 м³. Вантажопідйомність автомобіля становить до 1,6 тонн, а буксирувальна здатність — до 6,3 тонн.

Ціна Cybertruck у повній комплектації Cyberbeast (потужність 845 к. с., запас ходу — 515 км, максимальна швидкість 210 км/год, розгін до 100 км/год за 2,6 секунди) — $99 990.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що електричний пікап Tesla Cybertruck помітили в Рівному. Як відомо, в компанії Tesla говорили, що цей автомобіль ніколи не буде продаватися в Європі. Однак у січні 2024 року з’явилася інформація, що Cybertruck продається в Одесі.