Зірка Манчестер Сіті придбав ексклюзивний Bugatti Tourbillon: таких у світі дуже мало (фото)

Футболіст купив рідкісний спорткар

Зірка "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд придбав ексклюзивний Bugatti Tourbillon вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів. Норвезький нападник, який нещодавно підписав контракт на500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 2,5 млн грн) на тиждень, став власником одного з лише 250 вироблених суперкарів цієї моделі.

24-річний футболіст здійснив покупку спільно з норвезьким мільярдером та колекціонером автомобілів Оле Ертваагом. Базова вартість автомобіля становить близько 3,2 мільйона фунтів, але через суворі податки на викиди в Норвегії загальна сума зросла до 4 мільйонів, пише The Sun.

Bugatti Tourbillon вражає своїми технічними характеристиками. Гібридний двигун V16 потужністю 1800 кінських сил розганяє авто до 100 км/год за дві секунди та до 200 км/год за п'ять секунд. Максимальна швидкість суперкара становить 277 миль на годину (445 км/год).

Автомобіль відзначається футуристичним дизайном із культовими дверима у формі крил метелика. За інформацією джерел, Голанд та Ертвааг планують зареєструвати Bugatti в Норвегії до 1 квітня, коли набудуть чинності нові податкові правила для гібридних автомобілів.

"Податки збільшать вартість автомобіля до 4 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо його вчасно зареєструють. Але ціна не порушує угоду для таких багатих людей, як Ерлінг Голанд, і йому сподобається шанс мати можливість їздити на своєму Bugatti під час поїздок додому", — повідомило норвезьке джерело.

Голанд, який забив 29 голів за "Сіті" цього сезону, вже має вражаючу колекцію автомобілів: Rolls-Royce Cullinan, Mercedes AMG, Ferrari Monza SP2, Range Rover Sport і Audi RS6 Avant Quattro. Минулого року Голанн та Ертвааг разом придбали Mercedes AMG за 2,62 мільйона фунтів.

Обидва походять з регіону Рогаланд у Норвегії та мають спільні інвестиції в нерухомість разом із батьком футболіста Альфі Голандом. Цікаво, що Ертвааг є власником абонемента на матчі "Манчестер Юнайтед" — принципового суперника команди Голанда.

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