Голанд після поразки від "Реала" втішив себе елітним спорткаром із Формули-1

Норвежець оформив дорогу покупку

Нападник "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінг Голанд придбав незвичайний автомобіль. Це сталося одразу після вильоту команди з Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 від "Реала" (1:3).

Про це повідомляє The Sun. Норвежця помітили в аеропорту Манчестера за кермом Aston Martin DBX 707.

Футболіст виїхав з аеропорту на своєму новому лаймово-зеленому Aston Martin, вартістю 350 000 фунтів стерлінгів (близько 18 млн грн). Саме таку машину, щоправда, в іншому забарвленні, можна помітити на перегонах Формули-1. Там вона виконує роль "медичного авто".

Нещодавно норвежець підписав новий 10-річний контракт, згідно з яким він заробляє 500 тисяч фунтів стерлінгів (близько 2,5 млн грн) на тиждень. У поточному сезоні Ерлінг оформив 27 голів та 3 асисти у 35 матчах за МС у всіх турнірах.

Aston Martin DBX 707 використовують у гонках Формули-1

Нагадаємо, на початку лютого "Арсенал" обіграв "Манчестер Сіті" (5:1) у рамках центрального матчу 24-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Під час та після гри Каноніри тролили Голанда через його поведінку у поєдинку першого кола.

Раніше повідомлялося, що головний тренер МС Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною Крістіною Серрою, після чого результати МС помітно погіршилися.