Ніколи не згниють: "вічні" авто, які можна купити за копійки в Україні

Машини-довгожителі без корозії: 3 варіанти до 5 тисяч доларів на авторинку України

В автоіндустрії є машини, які відомі своєю стійкістю до корозії. Такі авто не гниють навіть якщо мають 20-річний вік. Серед таких машин відомі марки Hyundai Elantra/Accent, Volkswagen Polo та Chevrolet Lacetti, які мають непогану стійкість кузова.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна надстійкі до корозії автомобілі купити за кілька тисяч доларів.Є кілька непоганих варіантів за ціною 3-5 тисяч доларів.

Hyundai Elantra 2005 (153 361 грн / 3 699 $)

Власник 20-річної Elantra з пробігом 196 тисяч кілометрів каже, що машина в хорошому стані та обслужена. По мотору, ходовій частині та коробці передач зауважень немає. Автомат працює дуже добре, а по кузову також немає зауважень, фарбувати нічого не потрібно, присутній кондиціонер та підігрів передніх сидінь.

Volkswagen Polo 2009 (186 529 грн / 4 499 $)

Німецький хетчбек з пробігом 232 тисячі кілометрів перебуває в одній родині вже 6 років. Перший власник в Україні пригнав машину з Німеччини. Технічний стан, за словами власника, хороший, двигун масла не бере. Нещодавно автомобіль тонували якісною плівкою та зробили хімчистку салону. Власник оцінює стан машини як добрий.

Chevrolet Lacetti 2010 (203 154 грн / 4 900 $)

Сімейний седан з пробігом 264 тисячі кілометрів перебуває в користуванні одного власника з 2018 року. Автомобіль пригнали з Франції та встановили газобалонне обладнання. Машина економна та невибаглива по технічному обслуговуванню. Салон обезшумлений для комфорту пасажирів.

Раніше "Телеграф" писав, які бюджетні авто є на авторинку у Луцьку наприкінці травня. З'явились вигідні пропозиції.