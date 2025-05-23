Авто за ціною смартфона: які найдешевші пропозиції є на авторинку України

Бюджетні варіанти до 2000 доларів

У житті трапляються різні обставини, коли потрібен недорогий автомобіль для щоденних поїздок. Це абсолютно нормальна ситуація — не кожен може дозволити собі дорогу машину, особливо в умовах війни.

Ринок вживаних автомобілів пропонує кілька варіантів транспорту в ціновому діапазоні до 2000 доларів. За даними популярного автопорталу AUTO.RIA, серед найдоступніших пропозицій можна знайти як вітчизняні, так і китайські моделі. Їх можна купити за ціною преміального смартфона.

BYD Flyer 2006 — 1800$ (74 610 грн)

Китайський хетчбек з маленьким 0.8-літровим двигуном потужністю 40 кінських сил продається з пробігом 73 тисячі кілометрів. Власник зазначає, що автомобіль знаходиться в нормальному технічному стані і не потребує додаткових вкладень. За словами продавця, весь кузов у заводському лакофарбовому покритті без слідів ремонту.

ЗАЗ Sens 2012 — 1749$ (72 496 грн)

Вітчизняний седан з двигуном 1.3 літра пропонується з пробігом 142 тисячі кілометрів. Продавець повідомляє, що автомобіль на повному ходу з усіма справними документами. По кузову є певні косметичні недоліки, але без корозії — пороги та крила в хорошому стані.

Daewoo Matiz 2006 — 1899$ (78 714 грн)

Компактний хетчбек корейського виробництва з автоматичною коробкою передач та двигуном 0.8 літра має пробіг 111 тисяч кілометрів. Власник характеризує автомобіль як хорошу машину для господарських потреб з гідропідсилювачем керма та передніми склопідйомниками. За технічним станом питань немає, проблеми лише з нижньою частиною дверей.

Раніше "Телеграф" також показував найдешевші авто до 2000 доларів в Україні. Вони справні, на ходу і не просять грошей.