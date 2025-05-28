Ціни не "кусаються": які бюджетні авто є на авторинку у Луцьку наприкінці травня (огляд)

Нові пропозиції на авторинку: огляд найдешевших варіантів

Авторинок у Луцьку наприкінці травня поповнився новими автомобілями. Покупці можуть знайти багато пропозицій за декілька тисяч доларів.

Детальний огляд ситуації на ринку показав популярний YouTube-канал Vladen_auto. Експерти зафіксували появу доступних варіантів для різних категорій водіїв.

Opel Astra H (233 тис. грн / 5 600 дол.)

Автомобіль 2009 року випуску оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Пробіг становить 208 тисяч кілометрів. Кузов не має серйозних пошкоджень від корозії. Салон збережений у гарному стані. Ціна — 5600 доларів.

Opel Zafira (263 тис. грн / 6 300 дол.)

Мінівен сірого кольору 2011 року з мотором 1,6 літра має пробіг 250 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля складає 6300 доларів або 263 тисячі гривень. Авто ще не має української реєстрації

Renault Clio (283 600 грн / 6 800 дол.)

Компактний хетчбек 2012 року оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літра. Продавець сказав, що машина у хорошій комплектації — має клімат та круїз-контроль, втім, не вказав пробігу. Автомобіль ще не пройшов митне оформлення в Україні.

Повне відео огляду дивіться тут:

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