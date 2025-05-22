Їдуть і не просять грошей: найдешевші авто до 2000 доларів в Україні

І бюджетні авто можуть виконувати головну свою функцію — везти

Якщо вам потрібно дуже бюджетне авто до 2000 доларів, яке не вимагає постійних вкладень у ремонт, такі варіанти можна знайти на вторинному ринку. Головне — обрати машину з надійним двигуном та коробкою передач.

"Телеграф" проаналізував пропозиції на популярному сайті оголошень OLX та знайшли кілька цікавих варіантів. Ці автомобілі коштують від 1200 до 2000 доларів.

Daewoo Matiz 2007 — 1200 доларів (49 773 гривні)

Найдешевший варіант у нашому огляді — жовтий Daewoo Matiz з восьмилітровим двигуном. Машина 2007 року випуску має пробіг 100 тисяч кілометрів та механічну коробку передач.

Власник повідомляє, що автомобіль у рідній фарбі з оригінальним пробігом. Мотор та коробка в ідеальному стані, лонжерони також нібито без проблем. Єдина проблема — гнилі пороги, але це типова "хвороба" для цієї моделі.

Mazda 6 2004 — 1935 доларів (80 000 гривень)

Дизельний універсал Mazda 6 коштує дещо дорожче, але має більше простору та економність. Машина 2004 року має пробіг 310 тисяч кілометрів та дволітровий дизельний двигун.

Автомобіль пригнаний з Польщі та ще не розмитнений. Витрата палива становить лише 5 літрів на 100 кілометрів. Є кондиціонер, електросклопідйомники та підсилювач керма.

Chery Kimo 2011 — 2005 доларів (82 956 гривень)

Найдорожчий варіант — червоний Chery Kimo 2011 року випуску. Цей китайський універсал має пробіг 80 тисяч кілометрів та 1.3-літровий бензиновий двигун потужністю 80 кінських сил. Витрата палива — 6.2 літра на 100 кілометрів.

Також раніше "Телеграф" показував, які авто можна купити за ціною до 3000 доларів. На ринку є цікаві пропозиції.