Японська надійність за бюджетною ціною: де в Україні можна купити авто за 4000 доларів

Дешеві "японці" з надійними двигунами є на ринку України

Японські автомобілі по всьому світу славляться своєю надійністю та довговічністю, проте це часто асоціюється з високою ціною. Однак, на вторинному ринку України цілком реально придбати японське авто, яке прослужить вам роками, за ціною до 4000 доларів.

"Телеграф" дізнався, які японські автомобілі можна купити в Україні за декілька тисяч доларів.

Дешеві японські авто, які варто розглянути

Mazda 6 2007 року (перше покоління/GG (FL) — 3200$

Цей універсал, випущений у 2007 році, пропонується за 3200 доларів. Пробіг автомобіля становить 277 тисяч кілометрів, під капотом – 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Колір кузова – сірий. Власник авто вказав, що є деякі моменти по кузову, а також потребує заміни деяких запчастин по ходовій.

Nissan Kubistar 2007 року (перше покоління • 1.5 TD MT (82 к.с.) • Base) — 3700 $

Цей мінівен 2007 року з Німеччини коштує 3700 доларів. Пробіг авто – 230 тисяч кілометрів. Він оснащений 1.5-літровим дизельним двигуном (82 к.с.) та механічною коробкою передач. Колір білий. Продавець зазначає, що автомобіль у гарному стані, обслужений, і нічого робити не потрібно. Двигун заводиться добре та працює без зауважень, коробка перемикається без зауважень, по ходовій частині питань немає.

Nissan Almera Classic 2007 року (перше покоління • 1.6 МT (107 к.с.) • Base) — 3890 $

Седан Nissan Almera Classic 2007 року продається за 3890 доларів. Авто має пробіг 234 тисячі кілометрів, двигун 1.6 літра працює на бензині або газі. Коробка передач – автомат, привід передній. Колір бежевий. Продавець описує його як робочий автомобіль на кожен день, економічний та невибагливий у використанні, технічно без зауважень.

Раніше "Телеграф" писав, які авто з майже вічними двигунами є на авторинку України. Великі пробіги таким моторам зовсім не страшні.