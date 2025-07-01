"Що це на капоті?": на Львівщині Tesla Cybertruck спантеличила українців (фото)

В Україні таку машину можна придбати від 110 000 доларів

У Золочеві, що на Львівщині, помітили один із найекзотичніших електрокарів сучасності — Tesla Cybertruck. Унікальне авто викликало справжній ажіотаж у соцмережах.

Фото опублікували в місцевому пабліку. Машина дійсно виглядала незвично — особливо увагу привертав її капот, який мав дивну пляму чи потьок.

Tesla Cybertruck з'явилася на вулицях Золочева

Це породило масу припущень. Один з користувачів запитує: "Що це на капоті?". У коментарях лунали версії про дизайн або навіть про іржу: "Я сам голову ламаю вже не першу хвилину", — пише один коментатор. "Або дизайн, або іржа", — відповідає власник пабліку.

Що пишуть у коментарях під дописом про автівку

Хтось помітив, що ще вчора авто виглядало зовсім інакше: "Вчора їхала від Знесіння (парк у Львові — ред.), чиста була". Зустрічаються й доволі епатажні жарти, зокрема: "Кров першого власника. "Було твоє, стало моє"". Інші користувачі менш поблажливі: "Г**но на патичку…", "Корито", — коротко й лаконічно висловили свою думку кілька дописувачів.

Що пишуть у коментарях під дописом про автівку

Дехто жартує: "Тесла Tomato BBQ Editional".

Що пишуть у коментарях під дописом про автівку

Tesla Cybertruck — один із найрезонансніших електромобілів останніх років. Модель, яку помітили в Золочеві, може бути одним із дорогих екземплярів, які вже продаються в Україні. Середня ціна такого авто нині коливається від $110 000 до $190 000 (приблизно 4,5-7,9 млн грн) залежно від комплектації, пробігу та технічних характеристик.

Ціна на Tesla Cybertruck на AUTO.RIA

Як бачимо, поява такої Tesla в українському містечку викликала очікувану хвилю коментарів і здивування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові на Личаківській помітили рідкісний суперкар McLaren 570S — розкішне авто з вражаючими характеристиками одразу стало об'єктом захоплення серед перехожих та автомобільних фанатів.