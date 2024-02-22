У екс-глави Чернігівської ВЛК знайшли величезну суму грошей, він уже під вартою (фото)

Він був головою обласної ВЛК ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії виявили майже 1 мільйон доларів США. Він зберігав гроші в одній з квартир у Києві.

Про це повідомляє "Супільне" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Обшуки проводились у середу, 21 лютого, у рамках розслідування одного з кримінальних проваджень.

Деснянський районний суд Чернігова відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Відомо, що затриманий працював головою обласної ВЛК ще до повномасштабного вторгнення Росії до України — до літа 2021 року.

Telegram-канал "Труха Чернігів" опублікував відео, на якому, як стверджується, обшук у колишнього голови Чернігівської обласної ВЛК. Однак приміщення більше схоже на офіс, а гроші, за інформацією, було виявлено у квартирі.

Скрин відео

Скрин відео

Як повідомляв "Телеграф", колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, котрий вийшов на пенсію, організував схему ухилення від мобілізації. За свої "послуги" він брав від 6 до 10 тисяч доларів США з особи.