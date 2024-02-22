Уряди України та Польщі проведуть зустріч з приводу блокади: названо місце та дата

Для пошуку рішень необхідні технічні переговори на рівні ЄС

Представники польського та українського урядів зустрінуться у Варшаві 28 березня, щоб обговорити ситуацію на польсько-українському кордоні, яка склалася через протести польських фермерів. За словами прем'єра міністра Польщі Дональда Туска для пошуку рішення ситуації потрібні технічні переговори на рівні ЄС.

Відповідну заяву Туск зробив під час своєї пресконференції. Він додав, що був змушений відхилити запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні. За словами Туска така зустріч була б суто символічною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", — пояснив Дональд Туск.

Зеленський закликав поляків зупинити блокування кордону

За словами прем'єра Польщі, урядові необхідно зібрати конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Для пошуку рішень необхідні технічні переговори на рівні ЄС.

Для цього Дональд Туск 23 лютого планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і обговорити можливі зміни до умов торгівлі з Україною.

"Я хотів би, щоб усі усвідомлювали, в який історичний момент ми повинні приймати рішення (друга річниця від початку повномасштабного вторгнення Росії — прим. ред.), коли ми говоримо про наші стосунки з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протести. Мусимо знайти спільне рішення, щоб зберегти інтереси польських фермерів", — підкреслив Туск.

За словами Туска, уряд Польщі має досягнути певних домовленостей з фермерами, що протестують на кордоні й разом з тим не дозволити проросійським активістам використовувати протест фермерів у своїх інтересах.

"Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною. Будь-яка така підтримка наративам Путіна є державною зрадою, ми цього терпіти не станемо", — наголосив прем'єр Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді висловили готовність долучитися до місії з вирішення зернової блокади на кордоні з Польщею. Про це заявила віцеспікерка Олена Кондратюк.