Встигла сказати головне: глава німецького МЗС перервала візит до Миколаєва через дрон РФ, подробиці

Життя членів делегації було під загрозою

У неділю, 25 лютого, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка востаннє приїжджала в Україну у вересні минулого року, перервала робочий візит у Миколаївській області через російський безпілотник, який переслідував її кортеж. Але вона встигла сказати головне – її країна виділить ще 100 млн євро.

Ці гроші будуть направлені на гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Тобто, загальний обсяг гумдопомоги для Миколаєва від Німеччини складе 1 млрд євро, повідомляє агентство AFP.

Бербок перервала візит через російський безпілотник

Ворожий дрон якийсь час переслідував броньований кортеж, в якому їхала міністр закордонних справ Німеччини з делегацією. То був розвідувальний безпілотник. Зазвичай їх запускають перед завданням ракетних ударів.

В цей час в області оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців закликали сховатися у бомбосховищі.

Щоб забезпечити безпеку делегації, було ухвалено рішення якнайшвидше покинути регіон. Тому Бербок змушена була перервати візит.

Зазначимо, що на день раніше вона відвідала Одесу. Там їй теж довелося зіткнутися з неприємностями – вона 15 хвилин провела у підвалі свого готелю, допоки не дали відбій повітряної тривоги.

Німецький канцлер Олаф Шольц зробив звернення у зв'язку з другою річницею з дня повномасштабного вторгнення. Він розповів, чим Німеччина допоможе Україні найближчим часом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну 24 лютого приїхали західні політики, щоб підтримати нашу країну. Серед них був і колишній британський прем’єр Борис Джонсон.

Володимир Зеленський щиро звернувся до українців. Лідер перебував у Гостомелі, коли говорив промову. Він також подякував союзникам за допомогу.