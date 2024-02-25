Успела сказать главное: глава немецкого МИДа прервала визит в Николаев из-за дрона РФ, подробности

Жизнь членов делегации была под угрозой

В воскресенье, 25 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая в последний раз приезжала в Украину в сентябре прошлого года, прервала рабочий визит в Николаевской области из-за преследовавшего ее кортеж российского беспилотника. Но она успела сказать главное ― ее страна выделит еще 100 млн евро.

Эти деньги будут направлены на гуманитарную помощь местным жителям. То есть, общий объем гумпомощи для Николаева от Германии составит 1 млрд евро, сообщает агентство AFP.

Бербок прервала визит из-за российского беспилотника

Вражеский дрон некоторое время преследовал бронированный кортеж, в котором ехала министр иностранных дел Германии с делегацией. Это был разведывательный беспилотник. Обычно их запускают перед нанесением ракетных ударов.

В это время в области объявили воздушную тревогу. Всех жителей призвали спрятаться в бомбоубежище.

Чтобы обеспечить безопасность делегации, было принято решение поскорее покинуть регион. Поэтому Бербок была вынуждена прервать визит.

Отметим, что днем ранее она посетила Одессу. Там ей тоже пришлось столкнуться с неприятностями ― она 15 минут провела в подвале своего отеля, пока не дали отбой воздушной тревоги.

Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с обращением на вторую годовщину со дня полномасштабного вторжения. Он рассказал, чем Германия поможет Украине в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину 24 февраля приехали западные политики, чтобы поддержать нашу страну. Среди них был и бывший британский премьер Борис Джонсон.

Владимир Зеленский искренне обратился к украинцам. Лидер находился в Гостомеле, когда произносил речь. Он также поблагодарил союзников за помощь.